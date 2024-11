Ilfattoquotidiano.it - Borrell chiede ai Paesi Ue di eseguire il mandato d’arresto nei confronti di Netanyahu: “Non si possono fare differenze con Putin”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anche l’Unione europea prende posizione sulspiccato dalla Corte Penale Internazionale de L’Aia neidel primo ministro israeliano Benjamine dell’ex ministro della Difesa, Yoav Gallant. Le accuse sono pesanti: crimini di guerra e crimini contro l’umanità per quanto accaduto nella guerra a Gaza. Ma questo non ha frenato l’Alto rappresentante per la Politica Estera dell’Ue, Josep, che dopo le accuse di antisemitismo mosse da Israele neidei giudici, la dichiarazione degli Stati Uniti che hanno ribadito di non riconoscere le sentenze della Corte e i dubbi di alcuni esponenti dei governi europei, tra cui anche Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, ha dichiarato che gli Stati membri non devono indugiare e rispettare le disposizioni del Tribunale de L’Aia.