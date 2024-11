Rompipallone.it - Boom Juve, Zirkzee ora è vicinissimo: c’è l’assist pazzesco per sbloccare tutto

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 26 Novembre 2024 10:07 di AlessiaJoshua, attuale attaccante del Manchester United, èa un possibile arrivo allaJoshua, dopo l’esperienza della scorsa stagione al Bologna, il 14 luglio 2024 è stato acquistato a titolo definitivo dal Manchester United per 42,5 milioni di euro. L’accordo prevederebbe un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2029. Tuttavia, il suo percorso al Manchester non sta dando i frutti sperati: poche presenze e basso minutaggio. A ciò si aggiunge un rapporto conflittuale con i tifosi, che lo hanno aggiunto alla lista degli acquisti più deludenti nella storia di questo importante club. Con Thiago Motta al Bologna, invece, era davvero esploso.Ruben Amorim, tecnico portoghese del Manchester United, al termine dell’ultima partita contro l’Ipswich Town (pareggiata per 1-1), si è mostrato particolarmente amareggiato e ha anche espresso parole non tanto positive nei riguardi del suo nuovo attaccante Joshua: “Non puoi allenare a fare le scelte giuste, non a questo livello.