Gaeta.it - Blitz della Polizia a Leinì: Sequestrati 234 Chili di Hashish e Tre Arresti

Il 26 novembre 2024, una significativa operazione diha avuto luogo nel Torinese, precisamente a, dove le forze dell'ordine hanno arrestato tre persone e sequestrato 234di. Questo intervento si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per il traffico di stupefacenti nella regione, che richiede una risposta pronta e coordinata da parte delle autorità.I movimenti sospettiLa squadra mobileha dato il via all'operazione dopo aver notato un furgone a noleggio con comportamenti anomali. Gli agenti, attenti alle dinamiche del traffico illecito, hanno intercettato il veicolo sulla tangenziale sud di Torino. Il furgone si dirigeva verso la zona industriale di, conosciuta per la sua inclinazione a ospitare attività illecite, lontano da sguardi indiscreti.