Ilgiorno.it - Blitz della guardia di finanza a Lodi: scarpe e addobbi non a norma, sequestrati 11mila prodotti

Leggi su Ilgiorno.it

, 26 novembre 2024 - Controlli prenatalizi negli esercizi commerciali a tutelalegalità e del Made in Italy, scatta un maxi sequestro di. In totale le sanzioni ammontano a 30mila euro e sono di carattere amministrativo. Ilè stato messo a segno dalladidie Casalpusterlengo in due diversi esercizi commercialiprovincia, che non si trovano in città e i cui titolari sono entrambi italiani. Sono stati eseguiti, come ogni anno, in vista delle festività natalizie, per assicurare sicurezza al consumatore, che si accinge a comprare di più, anche per fare regali di Natale. Ma anche per garantire, agli onesti, un equo commercio. Oltre a verificare la tutela del Made in Italy. Dopo le verifiche nei negozi,da parte delle fiamme giallegiane, sono quindi statioltre 11.