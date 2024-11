Tvzap.it - Berrettini svela il gesto di Sinner prima del doppio decisivo contro l’Argentina

Leggi su Tvzap.it

Social.ildidel. La Coppa Davis è la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile, il cui equivalente femminile è la Billie Jean King Cup. Organizzata dalla Federazione Internazionale Tennis, si disputa con cadenza annuale e assegna punti validi per la classifica ATP. Per il secondo anno consecutivo, dopo la storica vittoria del 2023, la Coppa Devis è stata vinta dal team italiano. Orahato ildidel. ( dopo le foto)Leggi anche: Matteo, malore in campo al Masters 1000 di MiamiLeggi anche:, il messaggio commuove tutti: l’annuncio a sorpresaLeggi anche: Matteo, drammatico annuncio appena arrivato: fan sconvoltiLeggi anche: Medvedev choc su: “Mai giocato con uno così”ildidelL’Italia, per il secondo anno consecutivo, ha vito la Coppa Devis.