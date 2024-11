Gaeta.it - Aumento preoccupante dei casi di violenza di genere a Latina: i dati della polizia

Facebook WhatsAppTwitter I recenti rapporti sulladinella provincia dioffrono uno spaccato allarmantesituazione attuale. Durante un incontro al Teatro D’Annunzio, organizzato dalladi Stato nell’ambitocampagna “Questo non è amore”, il Questore di, Fausto Vinci, ha presentato statistiche preoccupanti relative agli arresti e agli ammonimenti. Laha registrato 75 arresti e 80 ammonimenti in meno di un anno, evidenziando così l’urgente necessità di affrontare questo fenomeno sociale.Numeri allarmanti sulladiLe cifre indicate dal Questore non si limitano solo agli arresti, ma si estendono a un quadro generalediche sta crescendo nel territorio. Solo nel primo semestre di quest’anno, si sono verificati tre omicidi volontari, di cui due donne.