"Aumentare la capacità assicurativa. Ora un patto tra pubblico e privato"

"Siamo lungo un percorso che continuerà nel futuro con lo spirito dei padri fondatori". Partendo dalle proprie radici, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania), celebra l’ottantesimo anniversario da quell’atto costitutivo datato 31 agosto 1944. Il messaggio lanciato ieri dalla presidente Maria Bianca Farina, in occasione dell’evento ‘Il futuro è nella nostra storia’ organizzato al Salone delle Colonne di Roma, nel mese dell’Educazione finanziaria, è chiaro: "Le assicurazioni sono un asset imprescindibile e centrale per l’economia e la società. Sono i principali investitori istituzionali con mille miliardi di investimenti e hanno un ruolo fondamentale per la protezione dei cittadini e delle imprese". Il ruolo delle assicurazioni come ‘ponte’ tra i risparmi degli italiani e lo sviluppo dell’economia del paese, la necessità di avviare una sempre più solida e strutturata collaborazioneper affrontare le sfide del presente e del futuro, l’obbligatorietà dell’assicurazione per gli eventi catastrofali, l’importanza di promuovere l’educazione finanziaria eper creare una maggiore consapevolezza nei cittadini.