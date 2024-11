Anteprima24.it - Antimafia, Salvitti: “Chiesta audizione di don Patriciello”

Tempo di lettura: 2 minuti“Rilanciare l’impegno nell’educazione dei giovani, soprattutto nei contesti sociali più difficili. Per instaurare un dialogo con loro, stringere un’alleanza e non condannarli a un futuro da nuovi schiavi della criminalità organizzata. Per questo alla Commissioneho chiesto di calendarizzare un’di don Maurizio, parroco di Caivano in prima linea nella lotta contro la camorra”. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione, Giorgio. “Ascoltare il suo contributo – aggiunge – sarà sicuramente prezioso per l’assise guidata da Chiara Colosimo, per evitare che la violenza prenda il sopravvento e che adolescenti, troppo spesso ai margini, possano diventare uno strumento e risorsa per i clan mafiosi, con un destino segnato, come dimostrano gli ultimi devastanti casi di cronaca”.