Ilrestodelcarlino.it - Al Titanus Museum i racconti e i cimeli di 93 anni di pallone

A poco più di una settimana dall’inaugurazione ufficiale, ‘Sfidare l’impossibile: l’incredibile storia del calcio sammarinese’ ha già fatto il pieno di consensi. Una mostra, una storia coinvolgente che ripercorre tutti i passaggi fondamentali del movimento calcistico nella Repubblica di San Marino. Dai primi abboccamenti, circa un secolo fa, fino ai giorni nostri e passando dalle pietre miliari: l’ascesa di Massimo Bonini, i debutti in campo europeo di club e Nazionale, il successo con il Liechtenstein e i record raccolti entro e oltre i confini nazionali. Tutto fruibile in un’opera innovativa con voci narranti, testimonianze dei protagonisti, video, foto e materiali multimediali. "È stata una settimana intensa, ma gratificante – fanno sapere dal, dove è possibile visitarla – L’installazione dedicata al calcio della Repubblica di San Marino è piaciuta molto, risultando emozionante e coinvolgente per tutti i visitatori, per la maggior parte tifosi, arrivati in territorio per San Marino-Gibilterra".