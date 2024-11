Thesocialpost.it - A13 Bologna – Padova, tamponamento tra due mezzi pesanti: un tir si ribalta

Leggi su Thesocialpost.it

FRASSINELLE – Scontro tra duesull’autostrada A13, in direzione nord, ha provocato feriti e disagi. L’incidente è avvenuto alle 11:30 di martedì 26 novembre, nei pressi di Frassinelle, coinvolgendo un camion telonato e un’autocisterna.Leggi anche: Lodi, violento schianto frontale nella notte: morto un uomo di 57 anni, un feritoSecondo le prime ricostruzioni, il mezzo telonato, carico di soia, si èto in un fossato dopo essere stato tamponato da un’autocisterna alimentare che trasportava latte. “I vigili del fuoco, giunti da Rovigo, hanno messo in sicurezza i veicoli”, riferiscono i soccorritori, mentre il personale del Suem 118 ha soccorso i due conducenti, trasferendoli in ospedale per accertamenti.Traffico in tiltL’incidente ha causato gravi disagi alla circolazione.