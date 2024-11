Ilfattoquotidiano.it - A Mestre un omicidio tra scatolettisti, 40enne ucciso. Fermati due cittadini macedoni

Il delitto delle scatolette. Un uomo 40 anni è stato accoltellato evicino all’albergo di via Rizzardi a Marghera (Venezia), da tempo chiuso per lavori di ristrutturazione. È qui che si sarebbero affrontati due gruppi di ‘’ – albanesi e-, attorno alle 22 di ieri, forse per un regolamento di conti. Lo scontro sarebbe avvenuto quindi tra quei gruppi di truffatori che a Venezia si piazzano su calli e ponti organizzando il “gioco delle tre scatolette”, che si conclude con la truffa ai danni dell’ignaro turista.In quel momento, le attività di vicinato, almeno due negozi di parrucchiere e una vineria, avevano già abbassato le serrande. Nessuno in zona si sarebbe accorto di quanto è successo. È in questa zona a ridosso del centro diche negli ultimi tempi si sarebbe ‘trasferita’ parte della microcriminalità legata allo spaccio che prima gravitava su via Piave, dall’altro lato della stazione ferroviaria.