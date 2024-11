Game-experience.it - Warcraft Remastered Battle Chest, la recensione

Leggi su Game-experience.it

Nell’olimpo degli strategici in tempo reale ancora oggi non può mancare, la serie che ha contribuito a definire il genere forse più di ogni altro titolo. Nell’arco di tre episodi, rilasciati tra 1994 e 2002, Blizzard Entertainment ha saputo combinare gameplay e narrazione, meccaniche semplici ma fondamentali e una storia magnetica, rendendoun nome sinonimo di epicità di cui quest’anno si celebra il trentesimo anniversario. È in questa occasione che la casa di sviluppo e publisher californiana ha voluto lanciare la.Questo bundle include1 e 2, assieme a3 Reforged che, nella stessa circostanza, ottiene un aggiornamento. Un pacchetto unico che intende rinnovare un’esperienza altrimenti difficilmente godibile su sistemi moderni.