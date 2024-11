Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 9a giornata di A1: Piva e Antropova ancora protagoniste. Con la “cura Conegliano” risale Chirichella

LE9ªDI SERIE A1CRISTINA: Lafunziona per una dellegiocatrici degli ultimi due lustri in Italia. Sempre protagonista quest’annom, in campo nelle partite che contano. Lei ripaga la fiducia di Santarelli con una ottima prestazione a Milano: 10 punti, il 73% in attacco e 2 muri.SARA BONIFACIO: Rientra dopo un lungo sto per infortunio e trova subito il modo di rendersi protagonista contro Talmassons. per lei 10 punti, il 57% in attacco e un muro.EKATERINA: Lei non manca davvero mai in questa graduatoria. A Roma fatica come tutte le compagne ma alla fine chiude con 26 punti, tutti in attacco e con il 47% di positività. La vittoria di Scandicci porta anche la sua firma.LINDA MANFREDINI: Che brava la giovanissima centrale di Bergamo che spinge in alto la sua squadra anche a Pinerolo con 12 punti, il 67% in attacco, un muro e ben 3 ace.