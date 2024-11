Dilei.it - Violenza sulle donne e la cura delle cicatrici, tre storie di rinascita

Dietro il dato spaventosovittime di femminicidio ce n’è un altro che fa ugualmente paura: quelloche riescono a liberarsi da un partner violento che non accetta la decisione e si vendica sulla donna che considera una sua proprietà, infliggendole una punizione per l’abbandono e segni indelebili che cambieranno per sempre la vita della vittima.Sì perché questi segni non se ne andranno mai,dell’anima ben visibili sul corpo che hanno conseguenze pesanti sulla qualità della vitache hanno subito maltrattamenti e violenze indicibili.Il progetto per dare speranza allevittime diMa la speranza non va mai persa ed è un messaggio importante da ricordare nella Giornata internazionale per l’eliminazione della. Dunque, un percorso diè sempre possibile e uno dei primi passi fondamentali da compiere è riparare il danno funzionale.