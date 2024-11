Dilei.it - Valeria Golino a Belve replica pungente a Scamarcio. E poi svela: “Ho provato tante droghe”

È il turno di. L’attrice e regista è stata intervistata da Francesca Fagnani nella puntata in onda su Rai2 martedì 26 novembre. Esattamente una settimana dopo l’intervista di Riccardo, ex fidanzato storico dellache non ha potuto fare a meno di parlare del rapporto con il collega. Un rapporto rimasto civile dopo la separazione anche senon ha esitato a lanciare qualche stoccata al pugliese.Le dichiarazioni diDopo la discussa intervista a Riccardodella scorsa settimana, arriva aquella a, che è stata compagna dell’attore per ben dieci anni. Alla domanda di Francesca Fagnani sull’amore della sua vitaha risposto: “Non faccio il nome, ho paura che mentirei. Sono stata sincera finora, non voglio dirle una bugia adesso”.