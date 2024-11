Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-11-2024 ore 17:10

dailynews radiogiornale con l'informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio non Ferrigno essere in apertura nuovi attacchi israeliani hanno colpito questa mattina alla periferia meridionale di Beirut lo riferiscono i media statali e le immagini trasmesse dopo che l'esercito italiano hai messo un'ora ed evacuazione dopo i pesanti Raid contro le roccaforti this bolla nella notte precedente il recente mandato di arresto emesso dalla corte penale internazionale contro il premier israeliano Netanyahu è l'ex Ministro della Difesa non è sufficiente Netanyahu le autorità italiane dovrebbero essere giustiziati per crimini di guerra ha fermato che dovrebbero essere giustiziati per crimini di guerra ha fermato la guida Suprema dell'Iran conflitto in Ucraina il presidente russo Vladimir Putin di domani a zia ti ha detto oggi il portavoce del Cremlino per Coop Il portavoce rispondeva ad una domanda su quanto affermato da Michael Wolf designato dal presidente americano Donald Trump come consigliere per la sicurezza nazionale S la squadra dello stesso tra un po' intende lavorare con l'attuale amministrazione del presidente Joe biden sulla possibilità di un accordo di pace tra Russia e Ucraina sapete che il presidente ha ripetutamente confermato di essere pronta al processo di pace ha detto peskov citato dall'agenzia la cronaca carcere a vita con isolamento diurno di tre mesi per l'ex barman Alessandro impagnatiello che ha ucciso la sua compagna Giulia Tramontano in quinta al settimo mese del loro figlio Thiago in aula mamma della vittima è scoppiata in lacrime la difesa aveva chiesto riconoscimento delle attenuanti generiche rimettendo c'è la valutazione della giudice e della giuria Popolare per la quantificazione della pena in chiusura Un nuovo marito di Sergio Mattarella la violenza contro le donne presenta numeri allarmanti è un comportamento che non trovo giustificazioni dedicate disuguaglianze e stereotipi di genere le punture che tollerano minimizzano gli acuti ma ferma il Presidente della Repubblica ricordando che quanto fatto finora non è sufficiente a salvaguardare le donne anche giovanissime la prende Giorgia Meloni si scrive violenza contro le donne piaga sociale culturale in aumento i casi di stalking maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale in Italia e quanto emerge dal report del servizio analisi criminale della direzione centrale polizia criminale diffuso in occasione della giornata contro la violenza sulle donne