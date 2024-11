Iltempo.it - Trump, chiesta l'archiviazione per l'assalto a Capitol Hill: "Grande vittoria"

Il procuratore speciale Jack Smith ha annunciato oggi che archivierà il caso relativo all'al Campidoglio del 6 gennaio del 2021 contro il presidente eletto Donald. "La posizione del dipartimento di Giustizia è che la Costituzione richiede che questo caso sia archiviato prima che l'imputato si insedi - ha scritto Smith in un documento di sei pagine - Questo risultato non si basa sul merito o sulla forza del caso contro l'imputato". "La posizione del governo sul merito del procedimento non è cambiata", ha poi precisato Smith. Immediata la reazione del portavoce di, Steven Cheung, secondo cui la decisione di archiviare il caso federale "è un'importantedello stato di diritto: il popolo americano ed il presidentevogliono la fine immediata dell'uso del nostro sistema giudiziario come arma politica e non vediamo l'ora di unire il Paese".