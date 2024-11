Tramontanomamma in lacrime | no vendetta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.20 La mamma e i familiari di Giulia Tramontano sono scoppiati indopo la condanna di Alessandro Impagnatiello all'ergastolo."Non abbiamo mai parlato di. I nostri figli saranno segnati a vita da questo dolore". La sorella Chiara: "Giulia è una mamma uccisa dal suo compagno ma è anche una donna di coraggio.Che magari stimoli le donne che vivono in circostanze di vessazione e paura ad andare via prima. Se da questo potrà nascere qualcosa per aiutare le altre donne faremo il possibile.Il suo nome è libertà e coraggio".