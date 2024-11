Liberoquotidiano.it - Torino: Gasparri, 'bene sindacati, basta aggressioni a chi difende nostra sicurezza'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Hanno fattodelle Forze dell'ordine a scendere in piazza per protestare contro le continue violenze eche il popolo in divisa deve subire. È incredibile il clima a cui stiamo assistendo ed è altrettanto intollerabile l'atteggiamento di alcune frange della sinistra, contrarie alla tutela e alla difesa dei nostri agenti. Chi parla a sproposito deve capire che le parole spesso incitano ad azioni sbagliate e portano, come è già successo ae in altre città, a fomentare l'odio dei teppisti criminali. La sinistra la smetta di spalleggiare chi attacca le Forze dell'ordine. Noi siamo, come sempre, al fianco del popolo in divisa per direa queste violenze. Da parteci sarà sempre totale disponibilità nei confronti di chilae l'ordine nel nostro Paese".