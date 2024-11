The Strangers | Capitolo 1 guida al cast e ai personaggi della nuova trilogia al cinema dal 28 Novembre

Leggi su Cinefilos.it

The1,ale ai, aldal 28The1 vanta unche include molti volti noti del genere horror, oltre a star di show di successo e attori emergenti. Il film horror sulle invasioni domestiche è il seguito indipendente del successo indie del 2008 di Bryan Bertino, The, che in precedenza ha avuto un sequel in gran parte non collegato, sottotitolato Prey at Night, nel 2018. Diretto da Renny Harlin, The1 è il primo di una previstadi film che si svolgeranno nell’arco di diversi giorni.Gli uniciricorrenti del franchise che appariranno neldi The: Chapter 1 sono il trio di assassini mascherati del titolo. Gli assassini, noti come Man in the Mask, Pin-Up Girl e Dollface, sono stati interpretati da diversi interpreti in ogni film precedente.