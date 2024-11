Iodonna.it - Stasera su Real Time cresce l'astio tra le famiglie Aslanbey e Sadoglu. Con una rivelazione sconvolgente sul finale

Una puntata piena di pathos quella di Hercai in ondaalle 21.30 su. I tre nuovi episodi seguono la convalescenza di Hazar, ancora ricoverato in ospedale. Continua la ricerca della verità per i protagonisti Reyyan e Miran: ancora una volta, però, si scontrano col destino avverso e l’odio seminato tra le rispettivenel corso dei decenni. Azize, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di arrivare a una tregua; anzi, fa il possibile per alimentare la rabbia. I baci e le coppie: le 20 serie tv più romantiche di sempre X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Hercai” Miran vuole riconquistare Reyyan, Zehra la ripudia Hercai, puntata 25 novembre: anticipazioni episodisuAlla fine della scorsa puntata, Zehra (Feride Çetin) ha ripudiato Reyyan (Ebru Sahin) e Nasuh (Macit Sonkan) si è mostrato dalla sua parte, ricordandole che è sempre stata un’ingrata.