Sharon Stone | Più verità meno ego

Ospite d’onore del Torino film festival, che le ha consegnato nella serata inaugurale la Stella della Mole,arriva radiosa, determinata. E in un incontro con la stampa, non si nasconde dietro frasi facili. Parla, lucidamente, del ruolo delle donne e delle loro battaglie, del futuro dell’America "paese adolescenziale". Del suo impegno nella ricerca sull’Aids. A sessantun anni, è ancora molto bella. È la giornata mondiale della violenza contro le donne, quella che si celebra oggi. E lei non lo dimentica. "È un problema tuttora enorme, enorme – dice – E non si può lasciare che siano solo le donne a lottare per i loro diritti: anche gli uomini devono prendervi parte. Gli uomini perbene non possono chiudere gli occhi, di fronte agli uomini violenti e prevaricatori. Li devono tenere lontani, lontani dalle loro mogli, figlie, fidanzate.