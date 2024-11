Gaeta.it - Roma sud aria irrespirabile ecco cosa è successo

Facebook WhatsAppTwitter Maxi incendio in via Melibeo: fumo e odore di bruciato soffocanoUn’densa eha accolto ini stamattina, soprattutto nelle zone est e sud della Capitale. La causa? Un violento incendio divampato nella notte in un capannone industriale di circa 6000 mq situato in via Melibeo, nel quartiere La Rustica. Le fiamme hanno avvolto l’edificio, ormai in disuso e parzialmente occupato, coinvolgendo anche una vasta area esterna piena di rifiuti. Le operazioni di spegnimento, tuttora in corso, vedono impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco e hanno richiesto il supporto della colonna mobile regionale.Un rogo imponente e visibile da chilometriL’incendio è scoppiato poco prima delle 23 di ieri sera, e sul posto sono intervenute ben 8 squadre dei Vigili del Fuoco, equipaggiate con 6 autobotti, di cui tre provenienti dai Comandi di Latina, Viterbo e Rieti.