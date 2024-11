Giornalettismo.com - Quali sono le possibili cause della mancata indicizzazione dei siti di molti Comuni italiani

Leggi su Giornalettismo.com

Questa volta, non è il caso di dare la colpa all’arretratezza tecnologicapubblica amministrazione italiana. Se le home page di oltre la metà deinon è più indicizzata su Google, infatti, la responsabilità – stando alle ipotesi più accreditate – sarebbe proprio del colosso di Mountain View. Come abbiamo detto in altri articoli del nostro monografico di oggi, infatti, anche idi più recente costituzione, realizzati negli ultimi tempi grazie ai fondi del Pnrr, sarebbero stati colpiti da questa sorta di damnatio memoriae digitale sul motore di ricerca più utilizzato al mondo. E allora, escludendo il problema che sarebbe potuto derivare da un sito obsoleto, restano alcune altre strade da esplorare. E se si considera che le altre pagine deiindicizzate su Google e che su altri motori di ricerca, invece, la presenza di questiweb è regolare, non resta che prendere in esame una sola causa: l’algoritmo di Google e i suoi recenti aggiornamenti.