Pietrangeli non ce la fa: ancora critiche agli azzurri, "non hanno fatto chissà che"

Nicola, capitano della Nazionale di tennis che conquistò la storica Coppa Davis nel 1976, non si è trattenuto nemmeno stavolta, e ha espresso il suo (tente) parere sulla vittoria dell’Italia a Malaga. Nonostante l’entusiasmo per il secondo titolo consecutivo,non ha nascosto il suo scetticismo, e ha seminato dubbi sul livello degli avversari battuti dalla squadra azzurra.Intervistato da Il Messaggero,ha definito la vittoria un’emozione, ma ha sottolineato che gli avversari affrontati non erano dei “grandi campioni”. “Non è che abbiano battutoquale avversario”, ha dichiarato, facendo riferimento in particolare alle prestazioni di Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Secondo lui, Sinner si è trovato davanti una strada piuttosto agevole, con l’unica difficoltà da affrontare nel doppio nella partita contro l’Argentina.