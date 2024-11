Ilfattoquotidiano.it - Orso intrappolato con la testa in un secchio di metallo vaga in mezzo alla neve senza potersi orientare – Il video del salvataggio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Incastrato con lain unmetallico: sono drammatiche le immagini di quanto accaduto a unche non riusciva a orientarsi indella Tulail Valley, territorio montuoso situato nella regione del Kashmir, nel nord dell’India.L’animale è stato salvato da un gruppo di soldati di stanza in quei luoghi che sono riusciti a legarlo e a portarlo in una sorta di rifugio dove lo hanno liberato. Su Indianmasterminds.com si legge che The NGO Wildlife SOS ha avviato un progetto di ricerca mirato allo studio degli orsi bruni himalayani ecomprensione delle cause dei conflitti tra uomini e orsi. Sulla base di questa ricerca, è stato redatto un rapporto esaustivo, presentato al National Green Tribunal (NGT) l’11 novembre 2024. Lo studio evidenzia numerose minaccepopolazione di orsi, tra cui la perdita di habitat e i cambiamenti nelle loro fonti alimentari.