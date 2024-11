Notizie.com - Molti si dimenticano di pulirle dopo aver mangiato, l’errore è gravissimo

Leggi su Notizie.com

quasi nessuno pensa dimettendo a rischio la salute perché diventano un covo di germi e batteri. Cosa sono?Non è un indovinello ma la risposta rivelerà i risultati inquietanti di un’indagine di ABC News. Possiamo anche pensare di essere maniaci delle pulizie e di igienizzare casa perfettamente ma c’è sempre qualcosa che sfugge, siatene certi.sidi(Notizie.com)Igiene e pulizia in casa sono fondamentali per non mettere in pericolo la salute. Ogni giorno cerchiamo di fare del nostro meglio lavando bagno e cucina, i pavimenti e spolverando se si ha il tempo. Pensate che questo sia sufficiente a vivere in un ambiente privo di pericoli? Purtroppo non si immagina quanti oggetti usati quotidianamente siano ambienti ideali per la proliferazione di microbi e batteri.