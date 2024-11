Ilrestodelcarlino.it - “Molestie Stop”: ecco l’iniziativa di First Cisl sui luoghi di lavoro

Bologna, 25 novembre 2024 – “. La violenza sulle donne non è un fatto privato, il fenomeno esiste ed è sottotraccia”. È il grido della(Federazione italiana reti dei servizi del terziario)Emilia-Romagna, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Attraverso l’analisi dei dati rilevati dai questionari compilati dalle lavoratrici,e violenze di genere neidi”, ha prodotto 321 risposte, di cui i due terzi sono donne e quasi la metà in età adulta (44%). “Trecentoventun risposte sono tante?”, si legge nell’indagine di. La risposta è che sullo stress-correlato “abbiamo avuto oltre mille rispondenti, quindi è plausibile che la compilazione abbia innescato un processo di auto-selezione, spingendo chi sottovaluta o ridimensiona il problema dellea non rispondere”.