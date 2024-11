Lettera43.it - M5s, Grillo sfida Conte: chiesta la ripetizione del voto della costituente

Lo aveva anticipato Danilo Toninelli, e nel giro di poche ore la sua previsione è stata confermata. Beppeha ufficialmente richiesto ladeldell’assembleadel Movimento 5 Stelle. La decisione è arrivata all’indomani del risultato che ha visto il 63 per centobase approvare l’uscita di scena del garante e cofondatore del Movimento. Scelta che ha scatenato un ulteriore terremoto e spaccatura all’interno del M5s, con l’avvocato Lorenzo Borrè, esperto di questioni legali all’interno del mondo pentastellato, che ha spiegato all’Adnkronos come il comico genovese disponga ancora di strumenti giuridici per ribaltare la situazione. Tra questi, l’impugnazione dello Statuto del 2022, quello che prevedeva la figura di un presidente, cheaveva già criticato definendolo «seicentesco».