Inter-news.it - Longhi: «Concordo con il mancato rosso a Lukaku. Evitare questo!»

Brunoha parlato delle polemiche arbitrali che si sono succedete nelle ultime giornate di Serie A, a partire dalle parole al veleno di Antonio Conte per il rigore assegnato in Inter-Napoli per poi arrivare ala Romeluin Napoli-Roma.IL PENSIERO – Brunosi è così espresso a Radio Sportiva sul tema delle polemiche arbitrali che hanno caratterizzato sia la penultima che l’ultima giornata di Serie A, con particolare riferimento ala Romelucontro la Roma.il suo commento: «Il parere che si esprime il giorno dopo conta niente. Vero che c’era stato il fallo di mano di Olivera, sul quale non era intervenuto l’arbitro. Ma poi non se n’è parlato. Per quanto riguarda i due falli dicontro la Roma, il mio punto di vista è quello di una visione più antica del calcio, di uno sport in cui si evitano le polemiche al minimo contatto.