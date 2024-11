Lanazione.it - Londa, alunni scoppiano palloncini rossi contro la violenza sulle donne

(Firenze), 25 novembre 2024 - Stamattina in piazza della Repubblica a, davanti alla panchina rossa, la scuola secondaria di primo grado, insieme alla scuola primaria dello stesso plesso, hanno dato appuntamento alla cittadinanza per un momento di condivisione sulla Giornata internazionalelaallelaDavanti al sindaco diTommaso Cuoretti, l’assessore alla Cultura del Comune diPaola Maggi, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Desiderio da Settignano Mauro Tatti e ad altre autorità locali, glidella scuola media hanno letto le loro frasi preparate in classe e hanno scoppiato deiper dire “No allale”, mentre i bambini della primaria hanno poi realizzato un piccolo flash mob sul tema.