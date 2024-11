Libano e Gaza l’Italia pronta a mandare più soldati dopo il cessate il fuoco Tajani | Mai nostri uomini in Ucraina – Il video

Leggi su Open.online

Da Fiuggi – Mai un soldato italiano in, a prescindere da quello che vorranno fare altri Paesi anche europei. Sì invece a forze italiane anche maggiori in, specialmente se sarà annunciata ufficialmente la tregua di cui si vocifera con insistenza in queste ore, così come nella Striscia diche anche lì si sarà concretizzato il tanto agognatoil. Sono i punti fermi sulle grande crisi alle porte d’Europa sottolineati oggi da Antonionel giorno in cui si è aperto a Fiuggi e Anagni il vertice dei ministri degli Esteri del G7. Un appuntamento con il quale«è essere protagonista del dibattito e del dialogo sulle crisi che affliggono il Medio Oriente» ed oltre, ha rivendicato. Nel primo pomeriggio del vertice – l’ultimo nel calendario 2024 della presidenza italiana del G7 – il capo della diplomazia ha accolto alle porte di Roma i ministri degli Esteri di Francia, Regno Unito, Germania, Usa, Canada e Giappone, come da protocollo.