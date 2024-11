Lega Salvini | Toscana attivi fondo per spese legali vittime violenza

Leggi su Corrieretoscano.it

: “perlichiede alla Regionedi attivare unper sostenere il patrociniole in favore delle donnedio di atti persecutori.Elena Meini, capogruppoin Consiglio regionale della: “Ladi genere è, infatti, sempre più dilagante ed ha nei femminicidi la sua manifestazione più devastante. I dati sono sotto gli occhi di tutti e non passa giorno, purtroppo, che le cronache non debbano registrare un atto violento contro una donna. Ritengo, quindi, doveroso che le istituzioni, come la Regione, debbano, pertanto, essere pienamente partecipi in questo contesto di assoluta gravità e quindi mi sono fatta promotrice di una mozione, in sintonia con quanto già fatto in Lombardia, Piemonte e Lazio, in cui chiediamo che pure lasiper prevedere unper il sostegno del patrociniole in favore delle donnedio atti persecutori.