Facebook WhatsAppTwitter La condanna a 15e duedi carcere per Lee, uno dei due giovani americani coinvolti neldeldei carabinieri Mario, è ora definitiva. Questo provvedimento della giustizia italiana, risalente al luglio 2019 e avvenuto a Roma, ha suscitato grande interesse mediatico e sociale. La Procura generale non ha presentato ricorso contro la sentenza di appello bis emessa lo scorso 3 luglio. La decisione dell’accusa segna un punto fermo in una vicenda che ha colpito l’opinione pubblica e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e le dinamiche di criminalità nella capitale italiana. Non sono emersi annunci di appelli da parte degli avvocati di, che attualmente sta scontando la pena nel carcere di Opera.