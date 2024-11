Gaeta.it - Le Grotte di Frasassi introducono il progetto educativo “Gormiti – The New Era Game”

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ledi, situate a Genga, sono un patrimonio naturale di grande rilevanza, e ora si preparano a lanciare un innovativoper le scuole italiane. Con il supporto dei, personaggi ben noti ai più giovani, leoffrono un’esperienza di apprendimento unica che affronta il tema della salvaguardia ambientale. Questa iniziativa si propone di istruire gli studenti su pratiche ecologiche attraverso modalità coinvolgenti e divertenti.obiettivi e caratteristiche delIl– The New Era” mira a educare i ragazzi alla sostenibilità ambientale utilizzando la gamification. Gli studenti avranno l’opportunità di esplorare temi cruciali come il riciclo, il risparmio idrico e l’inquinamento, tutto questo attraverso quiz e attività pratiche pensate per stimolare la curiosità e il coinvolgimento.