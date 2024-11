L’analisi dell’esperto di linguaggio del corpo | Trump sottomesso e intimorito da Musk solo con Putin così a disagio – Il video

Leggi su Open.online

Nessun gesto di superiorità, ma movimenti che lasciano traspariree imbarazzo. Questo è quello che si evince daldeldi Donalddi fronte ad Elonnella loro ultima uscita pubblica. Un comportamento insolito quello del presidente eletto degli Usa che normalmente si dimostra dominante con i propri interlocutori. Manon era di fronte al patron di SpaceX mentre i due osservavano il sesto test di volo del razzo Starship lo scorso 19 novembre in Texas. Ad analizzare ildeldiè stato Darren Stanton, ex agente di polizia ed esperto della materia che, citato dal Telegraph ha messo in luce un atteggiamento di sottomissione che il tycoon americano ha mostrato finora solamente di fronte al presidente russo Vladimir. «Di fianco anon sapeva cosa fare con le mani»I gesti cheusa per affermare la propria forza e il proprio potere sembravano assenti mentre attendeva il decollo di quello che con i suoi 122 metri d’altezza è attualmente il razzo più grande mai costruito.