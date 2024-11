Iodonna.it - La manicure più glamour della stagione? Le cabernet nails, rosso scure, ispirate al celebre vino francese. Super chic su ogni unghia

Leggi su Iodonna.it

Lussuosa, seducente ma portabile e a suo modo miminale, sempre, lacolorè la più richiesta del momento. Da che mondo è mondo, lafredda si accompagna a smalti dai toni profondi e intensi. Leconfermano la tendenza cromatica: si tratta di unaliberamente ispirata al colorescuro delottenuto da un vitigno a bacca nera originarioGironda. Amatissima da star come Hailey Bieber e Kylie Jenner, laè qui per restare,più che mai. Unghie di tendenza 2024: ideee nail art X Leggi anche › Unghie argento, arriva la“Cosmic Silver Gloss” › Unghieper l’autunno: le nuance di tendenza, dal bordeaux al blu, ladel momento èTonalità che vanno dalintenso al borgogna: ecco quali sono gli smalti indispensabili per una, elegante sulunghezza e forma di, dalla classica almond shape a quella a stiletto, senza dimenticare quella corta e squadrata.