Scuolalink.it - Intelligenza Artificiale: il nuovo rinascimento – opportunità e sfide per il futuro

Leggi su Scuolalink.it

Riceviamo e comunichiamo da parte dell’ufficio stampa de Il Sole 24 Ore che domani, martedì 26 novembre, a partire dalle 9:30 si terrà a Roma l’evento: Il, organizzato in collaborazione con Radio 24, l’Associazione IMQ e il Gruppo IM. L’evento, che si terrà in presenza presso Casina Valadier, si propone di fare il punto sul rapido sviluppo dell’e sul suo impatto sui principali settori della società: giustizia, sanità, formazione, infrastrutture, economia e finanza, sicurezza e giustizia.: ilEvoluzione, fiducia e impatti reali nelle imprese: appuntamento il 26 novembre 2024 alla Casina Valadier di Roma per un confronto strategico sull’evoluzione dell’nelle imprese.