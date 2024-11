Iodonna.it - In occasione della Giornata con la violenza sulle donne, scopriamo le storie di rinascita di Filomena Lamberti, Maria Antonietta Rositani e Pinky

Lanon si ferma. Dietro il dato spaventoso dei femminicidi ce n’è un altro che fa ugualmente paura. È quello delleche riescono a liberarsi da un partner violento che non accetta però la decisione e si vendica infliggendo una punizione per l’abbandono e segni indelebili che cambieranno per sempre la vitavittima. InMondiale contro lache ricorre il 25 novembre, RigeneraDerma rinnova il suo impegno per la cura pro bono delle cicatrici delle vittime didi genere. “Se io non voglio, tu non puoi”: la campagna contro ladi “Una Nessuna Centomila” X Leggi anche › #NessunaScusa, le iniziative per lacontro la2024: un progetto per curare le cicatriciRiparare il danno funzionale per migliorare la vita dellevittime didi genere.