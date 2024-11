Ilfattoquotidiano.it - Il patriarcato non esiste. Che bel futuro sereno si prospetta!

Ilnon, infatti, le donne uccise in Italia dall’inizio dell’anno sono quasi cento.Ilnon, per questo a parità di mansione e inquadramento le donne italiane guadagnano in media il 10% in meno dei colleghi uomini. Ilnon, ecco perché su Telegram centinaia di migliaia di uomini si scambiano messaggi con materiale fotografico intimo di partner, ex, mogli e conoscenti senza il loro consenso. Ilnoned è il motivo per cui nel 2023 quasi quattordicimila donne hanno richiesto un intervento per situazioni di violenza domestica o comunque all’interno della famiglia e, siccome ilnon, l’Istat ci ricorda che solo una donna su dieci riesce a denunciare, quelle straniere ancora meno. Ilnone per fortuna è stato sconfitto, proprio grazie alla sua scomparsa il Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno segnala che sono in aumento le violenze sessuali tra pari, minorenni e giovani adulti.