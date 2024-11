Gamberorosso.it - Il Buttafuoco intimamente agricolo di Andrea Picchioni nell'Oltrepo Pavese. Degustazione di 8 annate

«La filosofia di Lino Maga è anche la mia: la vigna è il 70% del vino. E deve essere vocata: ma ormai si piantano viti dappertutto». In questa frase è definito il senso del lavoro in campo per, agricoltore "controcorrente" in, a Canneto: è biologico, ma non lo scrive perché ormai è marketing; fa "vino naturale" ma non lo dice; ha fatto delle bollicine strepitose, ma ha smesso perché andavano troppo di moda. E i suoi potenti (ma anche eleganti)li beve freddi a 12 gradi in estate, alla ricerca di finezza e appagamento.La verticale di Riva Bianca in 8«Qui è nato il- sorride- in queste vigne la pendenze arriva anche al 45%. Ma è qui che sono le cigne vocate, non in pianura!» Ecco il suo"di riferimento", Il Riva Biancadal 1998 al 2020.