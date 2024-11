Dilei.it - Grande Fratello, cambia ancora la programmazione: quando va in onda

Ildi Alfonso Signorini si sposta. Continua così il cambio diche dall’inizio della stagione ha investito il programma di Canale5, storicamente sempre a disposizione delle esigenze della Rete. Con la conclusione anticipata de La Talpa – Who is the mole, il reality si riprende la sua collocazione tradizionale mentre è confermato il doppio appuntamento contro Ballando con le stelle.torna inilCon la chiusura anticipata de La Talpa – Who is the mole, ilsi riprende la sua normale collocazione del lunedì sera. Le prossime puntate vanno inil 26 novembre, il 30 contro Milly Carlucci e il suo Ballando con le stelle, e il 2 dicembre per il ritorno al suo giorno abituale. Si conferma il doppio appuntamento del fine settimana, ma il 7 dicembre contro la Prima della Scala.