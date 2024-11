.com - Giovanni Toscano, il nuovo singolo si intitola Grazie

Giovanni Toscano, il nuovo singolo si intitola Grazie

Grazie anticipa il secondo album di inediti. Troppe volte dimentichiamo di festeggiare i momenti importanti della nostra vita e di celebrare i nostri affetti riconoscendo il valore del tempo e delle emozioni condivise con loro. Dopo il ritorno con Piccolo Tornado, che ha aperto la strada al progetto discografico di Giovanni Toscano, il cantautore ha ufficializzato oggi l'uscita di Grazie (LaTarma Records), il brano presentato dal vivo in anteprima nel corso della Milano Music Week e in uscita venerdì 29 novembre che sarà parte integrante del suo prossimo album di inediti. Prodotta da Rootsie, Grazie racchiude in sé tutta l'importanza e la bellezza di questa parola: schietta, sincera, ma anche dolce e gentile. Nel brano, l'artista immagina una persona che trascorre da sola il giorno del proprio compleanno, mentre uno sconosciuto, scoprendo la sua solitudine, decide di festeggiarlo.