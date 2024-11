Lanotiziagiornale.it - Femminicidio: confermato l’ergastolo di Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano. E a Venezia chiesto l’ergastolo di Turetta per l’omicidio di Giulia Cecchetin

Nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in Italia stanno giungendo a conclusione due processi su altrettanti casi dicommessi dai rispettivi partner o ex fidanzati. Il primo riguardadiCecchettin, tenuto davanti alla Corte d’Assise di, con imputato l’ex fidanzato Filippo. Il secondo riguarda l’assassinio di, tenuto presso la Corte d’Assise di Milano, con imputato il convivente Alessandrocondannato alperdiIl processo a Milano si è svolto davanti al collegio giudicante presieduto dalla giudice Antonella Bertoja. La sentenza haper, già reo confesso. L’uomo è accusato dalla Procura di Milano di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e dall’aver commesso il fatto ai danni della convivente.