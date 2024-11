Ilgiorno.it - Erica, imprenditrice salva città. Edicola, market e un ristobar le sue attività nel quartiere Incis

La storia diAlayo da addetta alle pulizie a infermiera e ora. Arrivata dal Perù nel 2002 in Italia, dopo aver lavorato per alcune famiglie come donna delle pulizie, è entrata a lavorare in un ospedale con un’impresa di pulizia, nel frattempo ha studiato per diventare infermiera. Durante il Covid è stata in prima linea all’Humanitas. Era uno degli Angeli delle corsie e in un giorno solo ha dovuto assistere a sei pazienti deceduti per le gravi condizioni dovute dal Covid. In quei giorni i suoi familiari erano rimasti tutti senza lavoro e da lì comincia la sua avventura come. "Lavoravo in ospedale, ma i miei figli erano a casa senza lavoro. Avevo messo da parte 15mila euro e dentro di me pensavo che nel giro di poco quei soldi sarebbero finiti e avremmo potuto avere problemi economici.