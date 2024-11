Gamberorosso.it - Ecco come la lasagna è diventata un must per il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti

È successo grazie agli immigrati di fine Ottocento, ma forse sarebbe accaduto comunque: laconquista (quasi) tutti, specialmente all’estero. Tanto che sulle tavole statunitensi èun classico anche per ildel, la festa più stellestrisce che ci sia, che però non rinuncia a un pizzico di italianità.Lache piace agli americaniSpecialmente nelle cucine più contaminate, frutto di influenze culturali diverse, il classico timballo di pasta riesce a mettere tutti d’accordo. Lo chef Justin Pichetrungsi del ristorante Anajak Thai Food, per esempio, quest’anno la preparerà per il Thanksgiving (28 novembre), portando avanti una tradizione cominciata dai suoi genitori anni prima. Per chi gestisce un ristorantela famiglia Pichetrungsi, le grandi occasioni non sono mai sinonimo di riposo: così, per celebrare il, i genitori dello chef compravano unapronta al supermercato vicino, che servivano con una Caesar salad confezionata.