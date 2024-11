Sport.quotidiano.net - Como, è un’altra sconfitta. Adli-Kean lanciano la Viola

di Enrico LevriniNuovaper il, battuto al Sinigaglia 2-0 dalla Fiorentina: ora la classifica si fa molto pericolosa. Nelle altre partite si era visto il bel gioco dei lariani, con la Fiorentina neache quello. L’unica attenuante è data dalle assenze, ma la squadra non ha più il mordente d’inizio campionato. I lariani hanno sempre subito almeno un gol in tutte le partite finora disputate e hanno fatto solo un punto nelle ultime cinque. Fabregas ha fuori mezza squadra per infortunio e si arrangia come può, con unrivoluzionato. Il primo squillo è dei, al 9’ un tiro-cross di Gosens impegna Audero in angolo. Risposta delal 17’, Fadera serve in area Cutrone che però sforna un tiro centrale facile per De Gea. Gli azzurri crescono, ma in contropiede la Fiorentina va in vantaggio al 19’: Beltran passa adche tira di prima di destro, il tiro non irresistibile buca centralmente Audero.