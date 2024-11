Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 ha registrato il miglior mese di lancio di sempre per la serie

Activision ha annunciato cheofOps 6 è riuscito ad infrangere tutta unadi record importanti, imponendosi nello specifico come il gioco dellapiù giocato didurante i primi trenta giorni, realizzando ildididella.Il publisher americano, di proprietà di Microsoft, non ha condiviso i numeri precisi in merito ai nuovi risultati raggiunti dal sesto titolo diOps, ma nonostante questo ha precisato che il gioco è stato in grado di imporsi come il capitolo dellacon più giocatori totali, ore giocate complessive e numero di partite totali giocate nei primi 30 giorni.Treyarch Studios, il team di sviluppo diofOps 6, ha colto questa occasione per ringraziare i fan per l’eccellente supporto ricevuto sin dal rilascio del titolo, annunciando contestualmente un fine settimana con punti esperienza doppi per tutti i giocatori così da celebrare questi importanti traguardi.