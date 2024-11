Ilrestodelcarlino.it - Bimbo nato morto dopo il parto, i genitori chiedono giustizia: “Non archiviate, vogliamo la verità”

Rimini, 25 novembre 2024 – “Chiediamo al giudice di non archiviare il caso sulla morte di nostro figlio affinché le due ostetriche indagate non continuino a lavorare in questo modo”. E’ un appello forte e chiaro, ma anche commosso e straziante, quello che arriva da Alessandro, Federica Semprini Pironi, 34 anni, e Marco Pirini, 41, idel piccolo Alessandro, il bambino per il quale era stato programmato ilin casa, ma venuto alla luce giàil 5 novembre del 2022 all’ospedale a Rimini, dove la madre si era recatale complicazioni nel travaglio. Per quella vicenda due ostetriche di 46 e 28 anni sono state indagate per omicidio colposo. Attraverso il proprio avvocato Piero Venturi, la famiglia ha presentato un’istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci sulla base dell’analisi eseguita dai consulenti tecnici della Procura, l’amopatologa Arianna Giorgetti e il professor Pantaleo Greco.