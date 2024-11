Thesocialpost.it - Bergamo, incidente sul viadotto di Boccaleone: traffico bloccato verso l’autostrada

Lungo la Circonvallazione di, in direzione autostrada, ilè rimasto paralizzato a partire dalle 15.30 di oggi, 25 novembre. La causa è unavvenuto suldi, precisamente nella zona sopra via Rovelli, che ha mandato in tilt la viabilità.Leggi anche: Sanremo, si schianta con lo scooter contro un furgoncino: muore a 37 anni Alessandro BoscoSecondo le prime informazioni disponibili, lo schianto ha coinvolto un mezzo pesante e altre vetture. Due persone risultano ferite: una donna di 48 anni e un giovane di circa vent’anni, che avrebbero riportato lesioni gravi ma non preoccupanti. Sul luogo dell’sono immediatamente intervenuti la polizia locale die la Croce Rossa cittadina, prestando i primi soccorsi e avviando i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro.